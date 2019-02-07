Выбор невелик. Росконтроль проверил протеиновые смеси и батончики

По итогам проверки только два образца из 12 были признаны качественными, а четыре попали в чёрный список.

Специалисты Росконтроля провели проверку качества протеиновых смесей и батончиков. Согласно результатам исследования, треть образцов была занесена в чёрный список как некачественная.

Проверке подверглись девять образцов смесей и четыре — батончиков. Все они были проверены на содержание углеводов, консервантов, аминокислот, жиров, калорийность, качество белка и безопасность для употребления.

Наиболее качественными смесями оказались KFD Premium WPC 80 и DO4A. Это единственные два образца, которые были признаны качественными по итогам проверки. А вот батончики Bombbar, Best Bar, Power Pro, а также смесь RPS Nutrition Whey Protein из-за различного рода нарушений попали в чёрный список.

Смеси Ostrovit, Geneticlab Nutrition Whey Pro, R-LINE Nutrition Power Whey, Myprotein Impact Whey, Maxler Golden Whey и батончик Iron Man 32 Protein Bar были занесены в список продуктов с нарушениями.