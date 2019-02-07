Маленький спрос. Украина сокращает число поездов из Львова в Москву

Ранее ограничение ж/д сообщения коснулось рейсов Одесса — Москва и Хмельницкий — Москва.

Украинские железные дороги сокращают периодичность курсирования поезда из Львова в Москву. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменение в расписании произойдёт 31 марта. С этого дня пассажирский состав будет отправляться из Львова в Москву не каждый день, а только по нечётным числам.

Кроме того, с 25 февраля будет уменьшена периодичность курсирования поездов из Харькова в российскую столицу. Ранее сокращение ж/д сообщения коснулось рейсов Одесса — Москва и Хмельницкий — Москва.

— Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализниця" перевезла вместе с Россией 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20 процентов меньше, чем в 2017 году, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, согласно статистике, украинцы во второй половине прошлого года стали значительно чаще ездить на поездах в страны Европы. Всего с Украины на Запад с августа по январь было перевезено 362,9 тысячи пассажиров.