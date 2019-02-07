Сенатор Арашуков пожаловался, что его посадили в камеру с "террористом"

Он также недоволен и условиями в СИЗО "Лефортово". Говорит, что уже три дня не спит и не может есть тюремную еду.

Арестованный сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в причастности к двум убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, пожаловался, что его посадили в камеру в "Лефортово" с "террористом". Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Мосгорсуда.

Арашуков напоминает, что он всё ещё член Совфеда, а его "целый день возили в наручниках". Он также недоволен и условиями в СИЗО.

— Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер, — говорит он в суде, где рассматривается жалоба на его арест. — Испачкали моё имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали.

Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Его арестовали на два месяца. СКР предъявил ему обвинение по трём статьям.