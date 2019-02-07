Адвокат: Арашукова обвиняют в преступлении, которого не было

Адвокат сенатора Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что её подзащитного обвиняют в соучастии в преступлении, по которому вынесен оправдательный приговор, то есть которого не было.

В ходе заседания по жалобе защиты на постановление Басманного суда об аресте сенатора адвокат заявила ходатайство, где указала, что следствие ссылается на показания Расула Аджиева, проходившего обвиняемым по делу об убийстве лидера общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова.

Аджиев давал показания об убийстве Жукова якобы по поручению Арашукова. Но он был оправдан, соответственно преступления не было Марина Андреева

Прокурор возразил, что наличие оправдательного приговора не является предметом рассмотрения.

— Арашуков обвиняется не только в этом преступлении, но и в иных. Также появились новые обстоятельства, сейчас собираются доказательства и материалы для рассмотрения уголовного дела, — отметил прокурор.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Его арестовали на два месяца.