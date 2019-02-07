"Прощай". Панин намекнул на эмиграцию в США

Звезда фильма "Жмурки" процитировал стихотворение Михаила Лермонтова и показал просроченную американскую визу.

Российский актёр Алексей Панин "попрощался" с Россией, сообщив о своём отъезде в США. Фотографию со своей американской визой он опубликовал в своём инстаграме.

В своей публикации Панин процитировал известное стихотворение Михаила Лермонтова, намекнул на эмиграцию.

— Билет в один конец, — отметил Панин под фотографией.

Пост вызвал недовольство у некоторых подписчиков актёра. Некоторые также заметили, что у визы отмечен тип P3, а это значит, что по ней можно только временно работать на территории страны. Помимо того, кто-то отметил, что виза была выдана в 2010 году, а это значит, что её срок истёк.

Кому ты там нужен? Жалеть потом будешь pronkina5715

Прощай, мытый Панин, только не возвращайся, пожалуйста aniatochilkina

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