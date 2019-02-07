Россияне стали быстрее платить штрафы ГИБДД в 2018 году

Больше всего водители платили штраф за нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков и разметки.

Средний штраф ГИБДД в 2018 году составил около 500 рублей, при этом оплата по штрафам стала поступать быстрее, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса банков и платёжной системы "Яндекс.Деньги".

— За счёт роста числа платежей, оформленных в льготный период со скидкой 50%, средний чек относительно 2017 года снизился на 29 рублей, — сообщили в пресс-службе системы "Яндекс.Деньги".

"Средний чек" по штрафам снизился у банка "Русский стандарт" — с 564 до 529 рублей, а у "Тинькофф банка" — с 524 до 495 рублей". В ВТБ он практически не изменился и составил в среднем до 550 рублей.

По данным банка "Русский стандарт", владельцы авто стали оплачивать штрафы на 20 дней быстрее, чем в 2017 году. В "Тинькофф банке" же отметили, что в первые 20 дней клиенты оплатили 65% штрафов. Доля платежей с просрочкой при этом снизилась до 22%.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Деньги", больше всего водители оплачивали штраф за нарушение скоростного режима — 60%. Семь процентов — за игнорирование знаков или разметки, 4% — за пересечение стоп-линий, более 2% — за вождение без страховки.

Приблизительно по 2% составляет доля платежей по штрафам за то, что водитель не уступил дорогу пешеходу, проехал по обочине, стоял в запрещённом месте или не пристегнул ремень. В топ самых распространённых попали водители, проехавшие на красный свет.