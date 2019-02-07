Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова от наказания за экстремизм

Он может выйти из колонии уже 19 февраля, а пока прокуратура имеет 10 дней, чтобы обжаловать это решение.

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова от наказания за экстремизм в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила РИА "Новости" его адвокат Оксана Михалкина.

— Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок за попытку организовать мятеж уже истёк, — сказала Михалкина.

Она уточнила, что Квачков может выйти из колонии уже 19 февраля.

Как ранее писал Лайф, в 2005 году Квачкову предъявили обвинение в покушении на нынешнего главу "Роснано" Анатолия Чубайса, который в конце 90-х и начале 2000-х был одним из наиболее влиятельных людей в российской власти. Спустя три года Квачков был оправдан, но вскоре его арестовали по делу о подготовке вооружённого мятежа.

В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам он отрицал свою вину. Верховный суд РФ позднее сократил срок до восьми лет.