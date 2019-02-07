Опубликованы первые кадры финального сезона "Игры престолов"

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Опубликованы первые кадры финального сезона "Игры престолов"

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Фото © Twitter/@n_novosti

На соответствующих фотографиях можно увидеть ключевых персонажей популярного сериала.

В честь скорого выхода восьмого (и финального) сезона "Игры престолов" телеканал HBO поделился новыми фотографиями из сериала. На соответствующих снимках можно увидеть ключевых персонажей шоу.

На фотографиях присутствуют Джон Сноу (Кит Харингтон), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Санса Старк (Софи Тёрнер), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) и другие.

Напомним, первая серия заключительного сезона выйдет 14 апреля. Также ранее стало известно, что в начале лета начинаются съёмки пилотного эпизода приквела сериала.

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