Опубликованы первые кадры финального сезона "Игры престолов"

В честь скорого выхода восьмого (и финального) сезона "Игры престолов" телеканал HBO поделился новыми фотографиями из сериала. На соответствующих снимках можно увидеть ключевых персонажей шоу.
February 7, 2019
На фотографиях присутствуют Джон Сноу (Кит Харингтон), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Санса Старк (Софи Тёрнер), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) и другие.
February 7, 2019
Напомним, первая серия заключительного сезона выйдет 14 апреля. Также ранее стало известно, что в начале лета начинаются съёмки пилотного эпизода приквела сериала.
February 7, 2019
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