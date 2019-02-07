Арашуков заявил, что за три дня знал о своём грядущем задержании

По словам арестованного сенатора, если бы он хотел скрыться от следствия, то "уже бы убежал".

Член Совфеда Рауф Арашуков, обвиняемый в причастности к двум убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, заявил в ходе слушания, что за три дня знал о спецоперации по своему задержанию.

— Если я бы хотел убежать, я бы убежал. У меня была возможность. Я за три дня знал про их спецоперацию! — заявил Арашуков.

Он также сказал, что его "поливают грязью" и "испачкали имя".

Арашукова задержали утром 30 января во время заседания Совета Федерации. Его арестовали на два месяца.