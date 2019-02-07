МИД России направил США ноту из-за обвинений в нарушении Договора о РСМД

Министерство иностранных дел России направило посольству Соединённых Штатов Америки ноту. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в ней российская сторона отвергает обвинения в невыполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Соединённые Штаты приостановят выполнение Договора о РСМД и начинают процедуру выхода из него. В этой связи, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.

О намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности власти США заявили ещё в октябре прошлого года, поскольку по мнению Вашингтона, Москва нарушает соглашения. Российская сторона обвинения отрицает.