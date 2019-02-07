Проверка перед МКС. Космонавтов из ОАЭ отправили "выживать" в подмосковный лес

В "Роскосмосе" рассказали, что готовящиеся к полёту на орбиту практически готовы к выполнению любых процедур.

У двух космонавтов из ОАЭ прошли тренировки по выживанию в подмосковном лесу. Об этом рассказал инструктор Центра подготовки космонавтов Виктор Рень телестудии "Роскосмоса".

— Экипаж теоретически подготовлен великолепно, практические занятия проведены с ними в полном объёме тоже — они практически готовы к выполнению любых процедур, которые связаны с этими тренировками, — сказал Рень.

По словам инструктора, космонавты должны выжить в течение двух суток в лесу. Сами тренировки могут быть продлены на полсуток-сутки. Ранее космонавты прошли тренировки на невесомость. Один из тренирующихся должен будет отправиться на Международную космическую станцию осенью 2019 года.

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