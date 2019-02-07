В МИД заявили, что Россия не позволит США втянуть себя в гонку вооружений

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В МИД заявили, что Россия не позволит США втянуть себя в гонку вооружений

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Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова

Россия не позволит Штатам втянуть себя в гонку вооружений, хотя США и уповают на это, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

— Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится, — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков говорил, что Россия никогда не будет первой разворачивать гонку вооружений и нагнетать напряжённость в связи с ситуацией вокруг ДРСМД.

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