В МИД заявили, что Россия не позволит США втянуть себя в гонку вооружений

Россия не позволит Штатам втянуть себя в гонку вооружений, хотя США и уповают на это, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

— Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится, — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков говорил, что Россия никогда не будет первой разворачивать гонку вооружений и нагнетать напряжённость в связи с ситуацией вокруг ДРСМД.