Осуждённый за педофилию житель Эстонии получил почётную награду

Узнав о преступлении, Минюст страны созвал спецкомиссию, которая должна лишить эстонца награды.

Эстонский Минюст наградил почётным знаком "Дубовый венок Свободы" Сильвера Сильда. Как сообщает газета Postimees, ранее, в 2008 году, мужчина был осуждён условно на два года за педофилию.

"Дубовым венком Свободы" награждаются те, кто сражался за свободу Эстонии и поддерживал борьбу за свободу. По сообщению ведомства, Сильд был награждён за вклад в выяснение и знакомство с историей независимости и сопротивления Эстонии, а также за участие в создании мемориала жертвам депортации в городе Выру.

По словам главы Минюста Урмаса Рейнсалу, вручая награду, он не знал о преступлении. Руководитель ведомства подчёркивает, что этого бы не было, если министерству было бы известно о преступлении.

В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая должна лишить эстонца почётной награды.