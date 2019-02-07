Рябков заявил о стремлении США освободиться от любых рамок

Россия видит в политике Соединённых Штатов стремление освободиться от любых рамок и желание ограничить суверенитет других стран. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

К сожалению, мы видим в политике США очень явное, чёткое стремление, установки к освобождению от каких бы то ни было ограничений, наложенных на сами США Сергей Рябков

Он добавил, что Вашингтон также пытается максимально ограничить суверенитет и свободу действий других стран, чтобы направить политику этих государств в выгодное для него русло.

Напомним, 2 февраля США уведомили Россию о начале процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Кремль зеркально ответит на действия Соединённых Штатов. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность выработать новое соглашение по ДРСМД, включающее в себя Китай, но российская сторона отметила, что никаких конкретных инициатив от Америки пока не поступало.