Племянница Скрипаля назвала фейком сообщения СМИ о "третьем отравителе"

Виктория Скрипаль также уверена, что ложью являются и слухи о беременности дочери Сергея Юлии.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшего вместе с дочерью при инциденте в Солсбери, заявила, что слухи о том, что к его отравлению причастен третий россиянин, являются очередным информационным вбросом. Об этом сообщает "360".

Сегодня Мэй отправляется на переговоры по поводу своего Брексита. Каждый раз перед её отлётом появляется что-то новое. Третий отравитель, беременность Юлии — это всё звенья одной цепи, очередной фейк Виктория Скрипаль

Она добавила, что Юлия Скрипаль никак не могла быть в положении, о чём писали британские СМИ. Подсчёт говорит о том, что если в роддом жертву "Новичка" увезли на днях, то забеременеть она могла в апреле — когда была без сознания в госпитале.

Юля со мной на связь не выходила с июля 2018 года. Тереза Мэй поедет в Европу и опять будет говорить о новых фактах. Пока эта женщина куда-то не уйдёт, всё это будет продолжаться Виктория Скрипаль

По словам Виктории Скрипаль, Тереза Мэй "делает карьеру на отравлениях, а что она жизнь людям испортила, этого не понимает".

Напомним, газета Daily Telegraph заявила, что есть некий третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с произошедшим в Солсбери.