В Югре возбуждено уголовное дело в отношении членов "Свидетелей Иеговы"

В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении членов запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, которая действовала в городе Урай в течение года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
— Установлено, что в Урае с июля 2017 года по июль 2018-го была организована деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" — "Собрание". В настоящее время в отношении членов запрещённой религиозной организации ... возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
Как отмечается, последователи ячейки запрещённой организации пропагандировали своё превосходство над другими. Они проводили тайные собрания с целью планирования деятельности и изучения экстремистской идеологии. Помимо этого они пытались вербовать новых членов в секту и побуждали новичков разрывать отношения с близкими.
В пресс-службе рассказали, что у задержанных изъяли экстремистскую литературу, компьютеры и сотовые телефоны.
Как ранее писал Лайф, в конце прошлого года ФСБ провела масштабную операцию в Крыму против членов секты "Свидетели Иеговы".
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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