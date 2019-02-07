В Югре возбуждено уголовное дело в отношении членов "Свидетелей Иеговы"

Последователи данной организации пропагандировали своё превосходство над другими.

В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении членов запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, которая действовала в городе Урай в течение года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

— Установлено, что в Урае с июля 2017 года по июль 2018-го была организована деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" — "Собрание". В настоящее время в отношении членов запрещённой религиозной организации ... возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Как отмечается, последователи ячейки запрещённой организации пропагандировали своё превосходство над другими. Они проводили тайные собрания с целью планирования деятельности и изучения экстремистской идеологии. Помимо этого они пытались вербовать новых членов в секту и побуждали новичков разрывать отношения с близкими.

В пресс-службе рассказали, что у задержанных изъяли экстремистскую литературу, компьютеры и сотовые телефоны.

Как ранее писал Лайф, в конце прошлого года ФСБ провела масштабную операцию в Крыму против членов секты "Свидетели Иеговы".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.