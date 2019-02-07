Арашуков на заседании Мосгорсуда "вспомнил" русский язык

А вот на своём первом допросе сенатор заявил, что не говорит по-русски, и попросил переводчика.

Сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в причастности к двум убийствам и участии в преступном сообществе, на заседании Мосгорсуда говорил по-русски и не прибегал к услугам переводчика. Напомним, что на первом же допросе член Совфеда заявил, что "плохо владеет русским языком".

В судебном заседании, где рассматривалась апелляция на арест сенатора, обвиняемый участвовал по видеосвязи из СИЗО. Как уже сообщал Лайф, своим содержанием Арашуков недоволен, а в особенности — соседством: сенатор заявил, что сидит в одной камере с террористом.

Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Его арестовали на два месяца. СКР предъявил ему обвинение по трём статьям.