На аукционе Sotheby’s продали редкий суперкар Ferrari за €4,3 млн

Автомобиль 1987 года выпуска дважды участвовал в гонке "24 часа Ле-Мана", гонках Global GT Series и многих других соревнованиях.

На аукционе Sotheby’s в Париже, в рамках ежегодного Салона ретроавтомобилей, продали редкий гоночный автомобиль Ferrari F40 LM 1987 года выпуска за 4,3 миллиона евро.

Take a look at the incredible roster of top-tier supercars and hypercars from Europe’s most desirable marques on offer in @rmsothebys Paris auction. #RMParis https://t.co/fBHNc5IjS1 pic.twitter.com/r9g7rddfOa — Sotheby's (@Sothebys) 5 февраля 2019 г.

Данный суперкар является одним из 19 автомобилей, которые были сконструированы компанией Michelotto. Этот Ferrari дважды принимал участие в гонке "24 часа Ле-Мана" в середине 90-х, в 1995 году победил в гонке Anderstorp 4 Hours, а также принимал участие в соревнованиях Global GT Series.

Как сообщает РИА "Новости", всего на торги было выставлено около 90 лотов, среди которых были также люксовые ретроавтомобили — Ferrari, Porsche, BMW и Bugatti. Так, например, Porsche 550 RS Spyder (выпускался в середине 50-х годов ХХ века. — Прим. Лайфа) ушёл с молотка за 2,7 миллиона евро, а Ferrari 275 Gtb/6 C 1966 года выпуска — за 2,85 миллиона евро.