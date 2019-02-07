На аукционе Sotheby’s продали редкий суперкар Ferrari за €4,3 млн

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На аукционе Sotheby’s продали редкий суперкар Ferrari за €4,3 млн

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Автомобиль 1987 года выпуска дважды участвовал в гонке "24 часа Ле-Мана", гонках Global GT Series и многих других соревнованиях.

На аукционе Sotheby’s в Париже, в рамках ежегодного Салона ретроавтомобилей, продали редкий гоночный автомобиль Ferrari F40 LM 1987 года выпуска за 4,3 миллиона евро.

Данный суперкар является одним из 19 автомобилей, которые были сконструированы компанией Michelotto. Этот Ferrari дважды принимал участие в гонке "24 часа Ле-Мана" в середине 90-х, в 1995 году победил в гонке Anderstorp 4 Hours, а также принимал участие в соревнованиях Global GT Series.

Как сообщает РИА "Новости", всего на торги было выставлено около 90 лотов, среди которых были также люксовые ретроавтомобили — Ferrari, Porsche, BMW и Bugatti. Так, например, Porsche 550 RS Spyder (выпускался в середине 50-х годов ХХ века. — Прим. Лайфа) ушёл с молотка за 2,7 миллиона евро, а Ferrari 275 Gtb/6 C 1966 года выпуска — за 2,85 миллиона евро.

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