Россия ведёт активный обмен мнениями с другими странами по кризису в Венесуэле

Россия ведёт активный обмен мнениями с другими странами по вопросу кризиса в Венесуэле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Идёт интенсивный обмен мнениями со всеми зарубежными партнёрами. В ходе наших контактов подчёркивается недопустимость вмешательства, пагубность и недопустимость силового вмешательства извне, — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия доводит эту свою позицию до других стран.

Как уже сообщал Лайф, в конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.