Песков: Россия и США не ведут консультаций по ситуации в Венесуэле

В то же время Москва обменивается мнениями с другими зарубежными партнёрами по этому вопросу.

Россия и США не ведут консультаций по вопросу урегулирования ситуации в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— С США какого-либо обмена мнениями нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, возможны ли какие-то контакты с Белым домом на этот счёт.

Представитель Кремля добавил, что Россия ведёт интенсивный обмен мнениями с другими зарубежными партнёрами по вопросу ситуации в Каракасе.

В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.