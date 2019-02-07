Суд оставил сенатора Арашукова под стражей

Рауф Арашуков вернётся в свою камеру в СИЗО "Лефортово", где его ждёт осуждённый за терроризм.

Мосгорсуд оставил под стражей сенатора Рауфа Арашукова, тем самым отклонив жалобу его адвокатов на арест. Член Совфеда будет находиться в СИЗО как минимум до 30 марта.

— Жалобу защиты на избрание Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, — огласила судья Марина Селина.

Сегодня во время судебного заседания Арашуков жаловался на то, что его поместили в камеру с "террористом". Он также недоволен был и условиями в СИЗО "Лефортово", говорит, что уже три дня не спит. Более того, во время суда Арашуков заявил, что знал о готовящейся спецоперации по его задержанию, но не стал скрываться.

Напомним, его обвиняют в причастности к двум убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.