Путин даст поручения относительно "Свидетелей Иеговы"

По мнению представителя Кремля, эта тема нелёгкая, но тем не менее она остаётся на повестке дня.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) подготовит поручения, одно из которых будет касаться темы религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сейчас уже на выходе поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который был в Кремле 11 декабря 2018 года, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что поручение относительно "Свидетелей Иеговы" будет прорабатываться, но пока неизвестно, "в каком ключе".

— Это тема нелёгкая, но тем не менее она остаётся на повестке дня, — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать сторонников "Свидетелей Иеговы" экстремистами, Песков сказал: "В первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.