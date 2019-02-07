В МВД отвергли возможность появления "воздушных маршалов"

В МВД РФ заявили о невозможности создать службу "воздушных маршалов" в структуре ведомства.
— Федеральным законом "О полиции" и указом президента подразделения полиции выполняющие полномочия "службы воздушных маршалов" не предусмотрены, — передаёт слова пресс-службы МВД РИА "Новости".
Предполагалось, что такая служба занималась бы выявлением потенциально опасных граждан, а также пассажиров, которые нарушают правила поведения на борту самолёта или устраивают беспорядки.
В ведомстве добавили, что, согласно действующему законодательству, исключено право сопровождать самолёты во время полёта, если есть сведения о возможном нарушении требований авиационной безопасности.
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