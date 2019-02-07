Леса, озёра, реки. ОНФ представил рейтинг "зелёных щитов" России

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Леса, озёра, реки. ОНФ представил рейтинг "зелёных щитов" России

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Фото © Flickr/Paval Hadzinski

Такие территории на данный момент созданы в 41 регионе нашей страны и занимают общую площадь в 950 тысяч гектаров, что в два раза превышает площадь всех федеральных городов вместе взятых.

Эксперты ОНФ составили рейтинг "зелёных щитов" России. Так называют природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озёра и пруды. "Зелёные щиты" создаются для того, чтобы укрепить экологию на местном уровне и защитить её от негативного воздействия. На сегодняшний день такие "щиты" созданы в 41 регионе России. В числе лидеров оказались Киров, Иркутск и Иваново, а замыкает рейтинг ОНФ Самара, Благовещенск и Воронеж.

<p>Топ-5 городов из рейтинга &#34;зелёных щитов&#34; России</p>

Экологи отмечают, что соотношение площади города с размером созданного вокруг него "зелёного щита" способно дать оценку тому, насколько региональные власти добросовестно защищают природу.

Так, площадь "зелёного щита" вокруг Кирова — лидера представленного рейтинга — больше самого города в десять раз и равна по площади 245 098 футбольным полям (175 тыс. га против 16, 9 тыс. га). Площадь "зелёного щита" Иркутска превышает площадь города почти в семь раз. Лесопарковый защитный пояс города Иваново также равен практически семи таким городам.

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