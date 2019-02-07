Из-за осложнений, вызванных гриппом. Оззи Осборн госпитализирован

В конце января музыкант заявил, что страдает от ОРВИ, и перенёс тур по Европе на осень.

Проживающий в США британский рок-музыкант и бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн был госпитализирован из-за осложнений, вызванных гриппом. Об этом сообщила его жена Шэрон в своём твиттере.

При этом данные о состоянии рокера не сообщаются.

В конце января музыкант заявил, что страдает от бронхита и гриппа, в связи с чем европейская часть тура была перенесена на сентябрь 2019 года. Врачи выразили опасение, что ОРВИ у Осборна может перерасти в пневмонию, поэтому ему нельзя выступать, особенно на открытых площадках.

Как ранее писал Лайф, в конце октября Оззи Осборн попал в больницу после несчастного случая.