Из-за осложнений, вызванных гриппом. Оззи Осборн госпитализирован

Проживающий в США британский рок-музыкант и бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн был госпитализирован из-за осложнений, вызванных гриппом. Об этом сообщила его жена Шэрон в своём твиттере.
При этом данные о состоянии рокера не сообщаются.
В конце января музыкант заявил, что страдает от бронхита и гриппа, в связи с чем европейская часть тура была перенесена на сентябрь 2019 года. Врачи выразили опасение, что ОРВИ у Осборна может перерасти в пневмонию, поэтому ему нельзя выступать, особенно на открытых площадках.
Как ранее писал Лайф, в конце октября Оззи Осборн попал в больницу после несчастного случая.
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