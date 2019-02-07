Путин дал поручения Белозёрову и Воробьёву после встречи с "Деловой Россией"

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений после форума "Деловая Россия", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В частности, задачи были даны главе РЖД Олегу Белозёрову и губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Песков напомнил, что во время форума к президенту обратился руководитель Мценского литейного завода из Орловской области Игорь Сычкин. Он обратил внимание лидера страны на контракт РЖД на рельсовые скрепления.

— Прямо вчера вечером президент связывался с руководителем РЖД Белозёровым, он попросил Белозёрова обязательно встретиться с Сычкиным, — пояснил представитель Кремля.

В свою очередь руководитель РЖД заверил, что в скором времени встретится с предпринимателем, а также выяснит, что случилось с заказом.

Ещё одна просьба прозвучала от бизнесмена из Подмосковья.

— Он весьма абстрактно формулировал свои пожелания о воссоздании города на территории района Подмосковья, но тем не менее президент звонил (губернатору Андрею. — Прим. Лайфа) Воробьёву, — пояснил Песков.

Он добавил, что власти Московской области уже связались с бизнесменом. Скоро с ним встретится Воробьёв.