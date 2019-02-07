Прокуратура не выявила голодных обмороков детей в школах Кузбасса

Тем не менее в школах региона продолжаются проверки исполнения законодательства об организации детского питания в учебных заведениях.

Прокуратура Кемеровской области не подтвердила заявление кузбасского детского омбудсмена Дмитрия Кислицына о голодных обмороках у детей в школах региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ведомстве отметили, что школы в посёлке Барзас, селе Пашково Яшкинского района и городе Березовском были проверены совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. В Березовском были проверены журналы обращений за медпомощью, а также опрошены сотрудники школ.

По словам медицинских работников, случаев обращения детей за медицинской помощью в связи с "голодными обмороками" не было. Подобных жалоб не поступало и со стороны родителей.

Тем не менее в школах региона продолжаются проверки исполнения законодательства об организации детского питания в учебных заведениях.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выразил обеспокоенность из-за участившихся случаев голодных обмороков у учеников местных школ. После этого глава региона Сергей Цивилёв поручил провести проверку.