СКР задержал опекунов погибшего трёхлетнего малыша из Подольска

Подмосковные следователи также завели уголовные дела по отношению к ним и органам опеки.

В Подольске при невыясненных обстоятельствах погиб трёхлетний ребёнок. Следователи уже задержали его опекунов, а в их отношении заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть".

В ближайшее время следователи допросят задержанных, а также опросят их соседей и сотрудников соответствующих органов, чтобы выяснить, в каких условиях жил и воспитывался ребёнок. Как говорится в сообщении СУ СК РФ по Московской области, ребёнок жил с опекунами, у которых есть трое своих детей и ещё трое — под опекой.

— Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах совершено преступление и кто из опекунов нанес ребёнку травмы, повлёкшие его смерть, — говорится в сообщении.

На опекунов было заведено дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть" и Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, дело было возбуждено в отношении сотрудников органов опеки по статье "Халатность".