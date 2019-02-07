Рябков — о предложении нового договора вместо ДРСМД: Ждём с интересом

По его мнению, любые многосторонние переговоры по подобным вопросам должны начинаться с обсуждения параметров будущего соглашения.

Россия с интересом ждёт конкретного предложения США о заключении нового соглашения вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров — в виде концептуальных схем, — сказал Рябков на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что любые многосторонние переговоры по подобным вопросам должны начинаться с обсуждения параметров будущего соглашения.