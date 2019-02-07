Шварценеггер курильщика. "Терминатор" ограбил автозаправку в Подмосковье — видео

Мужчина вошёл в здание автозаправочной станции и, угрожая кассиру, выстрелил в потолок из ружья.

В городе Кашира Московской области правоохранители задержали 52-летнего мужчину, ограбившего автозаправку в Барабанове. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник вошёл в здание автозаправочной станции и, угрожая кассиру, выстрелил в потолок из ружья. Затем он похитил денежные средства из кассы и скрылся.

— Изучив записи камер наблюдения, сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого. В ходе обыска по месту его жительства обнаружен предмет, конструктивно схожий с ружьём. Изъятое оружие направлено на экспертизу, — пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело, "терминатор" заключён под стражу.