Полиция освободила аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Азат Мифтахов был задержан в числе единомышленников, которые, по данным следствия, являются членами анархистской организации.

Полиция подмосковной Балашихи отпустила аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

— Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения, — приводит агентство слова собеседницы.

Мифтахов вместе с пятью студентами МГУ был задержан 1 февраля. Этих пятерых позднее перевели в статус свидетелей и отпустили, но 25-летний Мифтахов оставался под стражей. А 4 февраля Балашихинский суд постановил продлить на трое суток срок его задержания.

Ранее сообщалось, что молодой человек якобы признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки. При этом её он уже успел испытать. Позже адвокат опровергла данные СМИ о том, что в деле присутствуют признательные показания.