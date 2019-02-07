За плохо поглаженную рубашку. Алтаец жестоко избил свою возлюбленную

Мужчина напал на девушку во время конфликта и нанёс ей увечья утюгом и шуруповёртом.

В Горно-Алтайске задержали мужчину, жестоко истязавшего свою сожительницу за плохо поглаженную рубашку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

По данным полицейских, в квартире между сожителями произошёл конфликт из-за того, что девушка якобы плохо погладила рубашку своему возлюбленному. Мужчина напал на девушку, обжёг её утюгом, после чего решил её наказать за то, что её долго не было дома, и нанёс ей увечья шуруповёртом.

Пострадавшая не сразу обратилась в полицию, опасаясь расправы, и сделала это только, когда в гости приехала её свекровь. Правоохранители задержали напавшего, позже выяснилось, что он уже был судим. В его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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