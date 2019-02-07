Большинство россиян отметили снижение престижа профессии учителя

По мнению жителей страны, чтобы учитель отлично выполнял свои функции, государство должно повысить зарплату и уменьшить количество бумажной работы.

Порядка 80% жителей России отметили снижение престижа профессии учителя в последнее время. Об этом свидетельствуют данные опроса Общественной палаты (ОП) РФ, результаты обнародованы на сайте ОП.

В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 25 лет. 71% из них оценили статус профессии как низкий. Большинство опрошенных, которые отметили снижение престижа профессии учителя, проживают в сёлах, деревнях или небольших населённых пунктах.

Четверть респондентов отметили, что никогда не сталкивались с негативным поведением учителя, а 66% процентов ответили, что сталкивались с таким иногда.

Причиной негативного профессионального поведения учителя 1160 респондентов считают чрезмерную нагрузку, 1089 — большое количество бумажной работы.

По мнению россиян, чтобы учитель отлично выполнял свои функции, государство должно повысить зарплату (так считает 1256 человек). 1150 респондентов считают, что педагогам нужно уменьшить количество бумажной работы, а 1059 опрошенных — повысить престиж профессии учителя.