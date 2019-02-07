Путин вручил премии молодым учёным — видео

Премия в области науки и инноваций была учреждена в 2008 году. Лауреаты награждаются за вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий и другие заслуги.

Президент России Владимир Путин вручил молодым ученым дипломы о присуждении премий в области науки и инноваций за 2018 год. Церемония прошла в Кремле, Лайф вёл её прямую трансляцию.

Премия для молодых учёных в области науки и инноваций была учреждена в 2008 году. Лауреаты награждаются за вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий и другие заслуги.

Среди награжденных в этом году — сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Горлов и Виктор Жарков. Им присуждены награды за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ.

Кроме того, награду получила Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета за открытие новых механизмов устойчивости насекомых к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis.

Представитель Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем позвоночных и беспозвоночных животных.

Лауреатом премии стал также сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец — он был награждён за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач химии, физики, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.