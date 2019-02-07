На Украине возбудили дело против спикера Верховной рады

Речь идёт о превышении полномочий, да ещё и в составе группы: фигурантами также стали сотрудники аппарата украинского парламента.

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против спикера парламента страны Андрея Парубия, а также некоторых сотрудников аппарата Верховной рады. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Их подозревают в превышении служебных полномочий, а один из эпизодов в деле заключается в выплатах незаконных компенсаций тем парламентариям, которые якобы имеют "ненадлежащие условия проживания".

К слову, с проблемами с законом Парубий сталкивается уже не первый раз. Пару месяцев назад Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру заняться высказываниями чиновника в адрес священников Украинской православной церкви (УПЦ). Правда, дело было ещё до провозглашения украинской "новой церкви" и предоставления ей томоса, так что едва ли можно надеяться на продолжение расследования против Парубия.