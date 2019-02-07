У полковника Захарченко нашли ещё полмиллиарда рублей. Их требует изъять ГП РФ

Соответчиками по иску являются ещё пять человек, через которых подсудимый пытался скрыть незаконные расходы.

Генпрокуратура намерена направить ещё один иск в суд с требованием изъять имущество у полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко на сумму в 484 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

— Мы направим ещё один гражданский иск в отношении широко известного полковника Дмитрия Захарченко об обращении в доход государства его имущества почти на полмиллиарда рублей. Точная сумма — 484 млн рублей, — сказал Куренной.

По его словам, соответчиками по данному иску выступают ещё пять человек, через которых подсудимый пытался скрыть незаконные расходы. Они уже фигурировали в иске 2016 года. Легальный доход не позволял им иметь перечисленные финансы и имущество, и близких, которые могли бы их этим обеспечить, у них нет.

Напомним, Дмитрия Захарченко обвиняют в получении двух взяток — в размере 800 тысяч долларов и трёх миллионов рублей — и воспрепятствовании предварительному следствию. При обысках у Захарченко было обнаружено около девяти миллиардов рублей в разной валюте. В конце 2018 года обвиняемый переехал в камеру к фигуранту дела о госизмене.