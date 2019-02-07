Теперь никакого шеллака. Девушка лишилась пальца после похода на маникюр

В ходе расследования происшествия выяснилось, что специалисты не стерилизуют приборы после работы.

В австралийском городе Мельбурн женщина лишилась фаланги пальца после посещения косметического салона из-за нестерильных приборов. Об этом сообщает Daily Mail.

Стелла Фальконе пользовалась услугами одного и того же мастера по маникюру много лет, к нему же она решила записаться и в этот раз. Когда мастер пыталась удалить кутикулу, она случайно нанесла маленький порез инструментом. Стелла не обратила на это внимание и продолжила сеанс.

Спустя время на этом пальце у неё началось сильное воспаление, а когда она обратилась к доктору, выяснилось, что у неё бактериальная инфекция. Палец пытались спасти, проведя пять операций, но в конечном итоге пришлось ампутировать верхнюю фалангу.

Выйдя из больницы, Фальконе подала в суд на косметический салон. В ходе расследования происшествия выяснилось, что специалисты не стерилизуют приборы после клиентов. Владелец салона в свою очередь заявил, что вся эта история выдумана и не имеет никакого отношения к реальности.