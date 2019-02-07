Проклова — о переезде Панина в США: Чем меньше таких людей, тем лучше

Сам актёр не стал говорить о причинах отъезда, отметив, что "больше не общается с российскими журналистами".

Переезд Алексея Панина в США, о котором сам актёр сообщил в "Инстаграме", не сыграет большой роли для российского шоу-бизнеса. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала актриса Елена Проклова.

Я не думаю, что это большая потеря для российского шоу-бизнеса, для актёрского состава. Несмотря на какие-то удачные его актёрские работы, сам человек, сама личность для меня абсолютно неприемлемая и для меня никаких сожалений нет Елена Проклова

Она добавила, что "чем меньше нас окружает таких людей, тем лучше".

В свою очередь, актриса и экс-депутат Мария Кожевникова отметила, что переезд Панина "даже комментировать не хочется". По её мнению, артист имеет право жить там, где считает нужным.

— Тут дело вкуса, кому-то нравится Алексей Панин, а кому-то нет. Я считаю, что человек — свободный, имеет право жить на планете там, где он считает нужным. Имеет право на свой выбор, — сказала Кожевникова.

Сам Панин не стал подтверждать Лайфу информацию о своём переезде, заявив, что "больше не общается с российскими журналистами".