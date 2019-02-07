Последний клип Децла собрал более 700 тысяч просмотров на YouTube за сутки

Как говорится в описании к видео, композиция, на которую был снят клип, должна была стать саундтреком к некоему фильму.

Музыкальный клип Децла под названием Inferno, который был выложен на YouTube в день его похорон, набрал более 700 тысяч просмотров.

— Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он (Децл. — Прим. Лайфа) выступил в роли композитора, — говорится в описании видео.

По состоянию на 7 февраля видео набрало 720 тысяч просмотров.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца.