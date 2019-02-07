Путин заявил, что в России продолжат привлекать молодых специалистов в науку

В России продолжат привлекать молодых и перспективных специалистов в науку, заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, нужно выстраивать единую систему подготовки одаренных ученых, добавил президент.

— Безусловно, привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено, как и выстраивание в единую систему школ одаренных ребят, ведущих вузов, аспирантов, пока работающих в различных лабораториях, научных центрах мирового уровня, — сказал Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год.

Лидер страны отметил, что это поможет открыть возможности для свободной кооперации ученых из различных коллективов, а также послужит необходимому кадровому насыщению программ развития.

Кроме того, в последнее время увеличилось количество ученых, которым нет еще 39 лет.

— В науку приходят сильные, талантливые молодые люди. Мы видим это и по нарастающему с каждым годом числу претендентов на звание лауреатов сегодняшней премии, — подытожил президент.

Путин сегодня вручил молодым ученым дипломы о присуждении премий в области науки и инноваций за 2018 год. Церемония прошла в Кремле, Лайф вёл её прямую трансляцию.