В отношении руководства Управления СК по КЧР начата проверка по делу Арашуковых

Следователи начали проверку в отношении руководства Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, проверка проводится в отношении первого заместителя руководителя управления Казбека Булатова и замруководителя Арсена Езаова.

— Кроме того, с К.Булатовым и А.Езаовым ... проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников, — добавила Петренко.

Как уже писал Лайф, 30 января 2018 года в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал парламентария до 30 марта этого года.

Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Свою вину он не признаёт.