Два малыша из многодетной семьи погибли при пожаре в Омской области

После тушения возгорания были обнаружены тела 1,5-годовалого мальчика и 2,5-летней девочки.

В частом доме в селе Явлено-Покровка Омской области погибли двое детей из многодетной семьи, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— По предварительным данным, в многодетной семье воспитывалось четверо детей. Во время пожара погибли 1,5-годовалый мальчик и 2,5-летняя девочка, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе загорелся частный дом. После тушения возгорания пожарники обнаружили тела 1,5-годовалого мальчика и 2,5-летней девочки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф писал о том, что два человека погибли и двое пострадали при пожаре в доме в Томске.