"Это комплексы". Эксперт объяснил, почему шведы обвиняют РФ в подготовке к войне

По его словам, Россия не несёт никакой опасности, уважает статус страны и заинтересована в нормальных отношениях.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Лайфом пояснил, почему Швеция обвиняет Россию в подготовке к войне. По его словам, "это комплексы", которые Стокгольм "не может изжить ещё со времен поражения в Полтавской битве".

— То есть была империя, Карл ХII, имели большие амбиции — и столкновение с Петром I, с ним, с Россией фактически привело к тому, что Швеция потеряла свои имперские амбиции, потеряла территории, превратилась в нынешнюю благополучную нейтральную страну. Тем не менее вот эти исторические комплексы не изжиты, и при любом случае Швеция демонстрирует опасения России, приписывает ей коварные планы, замыслы, — сказал он.

Эксперт отметил, что шведы коллективно начинают искать российские подводные лодки, сообщают, что видели русский перископ, а в газетах публикуется, что "шведские военно-морские силы сбрасывают глубинные бомбы, чтобы заставить российские подлодки всплыть".

— Ну естественно, с нулевым результатом, потому что никаких лодок там российских нет, — сказал главред. — Разумеется, никакой опасности для Швеции нет, Швеция нейтральная страна, мы уважаем её статус, заинтересованы в нормальных отношениях, но вот Швеция, к сожалению, нам демонстрирует, что там боятся Россию и её армию и неких коварных замыслов, которых у нас нет.

Ранее специалисты Шведского института оборонных исследований заявили, что Россия регулярно проводит масштабные учения и тренируется вести "большую войну". По мнению аналитиков, примером наращивания подготовки к войне можно считать учения "Запад-2017" и "Восток-2018", поскольку "в первых манёврах приняло участие 100 тысяч человек, а во вторых — 300 тысяч".