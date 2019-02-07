Порошенко зарегистрировали кандидатом на пост президента Украины

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Порошенко зарегистрировали кандидатом на пост президента Украины

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Пресс-служба президента Украины

ЦИК Украины зарегистрировала лидера Незалежной Петра Порошенко кандидатом на пост главы страны. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

— Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства, — говорится в сообщении СМИ.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Ранее бывший лидер Украины Виктор Янукович заявлял, что Порошенко будет пытаться выиграть пост главы Незалежной любой ценой.

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