Порошенко зарегистрировали кандидатом на пост президента Украины

ЦИК Украины зарегистрировала лидера Незалежной Петра Порошенко кандидатом на пост главы страны. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
— Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства, — говорится в сообщении СМИ.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Ранее бывший лидер Украины Виктор Янукович заявлял, что Порошенко будет пытаться выиграть пост главы Незалежной любой ценой.
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