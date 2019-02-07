"Не знаю, что такое отпуск". Молодые учёные — о пути к прорыву

Рассказываем об исследователях, которые получили сегодня награду за инновации из рук президента, и их открытиях.

Сегодня президент России вручил награды молодым исследователям за вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий и другие заслуги. Лайф рассказывает о лауреатах премии и их достижениях.

1. Кандидаты физико-математических наук Евгений Горлов и Виктор Жарков, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН

Премия за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ

Евгением Горловым и Виктором Жарковым разработан лидарный (лазерно-локационный) метод обнаружения сверхнизких концентраций взрывчатых веществ в воздухе и на поверхностях, позволяющий скрытно обнаруживать источники опасности в реальном времени и на безопасном расстоянии.

Исследователями были созданы уникальные лидарные комплексы с чувствительностью "собачьего носа" для дистанционного обнаружения частиц взрывчатых веществ микронного размера и в условиях интенсивного пассажиропотока. Независимые испытания подтвердили, что характеристики разработанных комплексов значительно превосходят ближайшие зарубежные аналоги.

Достижения Горлова и Жаркова имеют важнейшее практическое значение с точки зрения укрепления обороноспособности страны и борьбы с терроризмом.

34 года мне, семья есть, у меня две прекрасные дочки. Свободного от работы времени мало очень, очень много времени на работе провожу. Если говорить о хобби, то это какие-то зимние виды спорта: коньки, хоккей, лыжи Евгений Горлов

Он отметил, что результатом работы стали приборы, которые позволяют дистанционно, на расстоянии в несколько десятков метров, обнаруживать взрывчатые вещества.

Также о себе рассказал второй исследователь — Виктор Жарков.

[Мне] 33 года. Есть дочка, Олей зовут. Спорт люблю, волейбол, бассейн, гулять с семьёй Виктор Жарков

2. Доктор физико-математических наук Иван Оселедец, Сколковский институт науки и технологий

Премия за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений

Работа Ивана Оселедца посвящена математическому описанию и созданию вычислительных технологий для широкого класса прикладных задач на языке тензорных разложений и аппроксимаций.

Автор заложил основу для нового направления прикладной математики — вычислительных тензорных методов. Суть предложенного метода заключается в эффективной обработке значительного объёма многомерных данных, описывающих изучаемый объект.

На основе предложенных подходов был разработан открытый программный пакет TT-Toolbox, который активно используется в научных группах по всему миру. С помощью данного пакета было создано большое количество алгоритмов решения различных прикладных задач химии, физики, биологии, механики, анализа данных. Во всех случаях получено многократное ускорение в решении многомерных задач по сравнению со стандартными подходами без потери точности.

3. Кандидат биологических наук Екатерина Гризанова, Новосибирский государственный аграрный университет

Премия за открытие новых механизмов устойчивости насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis

Работа Екатерины Гризановой посвящена открытию новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей к бактериям с целью создания новых комплексных биопрепаратов для сельского и лесного хозяйства, безопасных для окружающей среды.

Автор статьи рассказала Лайфу о своей семье и занятиях в свободное время.

Мне 32 года, у меня есть трое детей, в свободное время я танцую аргентинское танго, катаюсь на сноуборде и вышиваю крестиком Екатерина Гризанова

— Наше открытие позволяет усовершенствовать и создавать абсолютно новые биологические препараты для защиты растений от насекомых- вредителей, например колорадского жука. В том числе их можно будет применять в экологически чистом земледелии, органическом земледелии, что сейчас набирает популярность в России, — добавила Гризанова.

4. Кандидат биологических наук Вячеслав Дячук, Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения РАН

Премия за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных

Исследования Вячеслава Дячука направлены на изучение молекулярно-генетических и клеточных механизмов формирования нервных систем у разных групп организмов.

Автором доказана возможность вспомогательных клеток нервной системы преобразовываться в разные типы клеток эмбрионов позвоночных. Это даст возможность регулировать процессы развития нервных систем и их лечения: как при "поломках" в раннем развитии, так и у пожилых людей, страдающих от нейродегенеративных заболеваний.

Дячук рассказал Лайфу о том, чем он занимается кроме работы, а также о своём исследовании.

— Мне 35 лет. Детей пока нет. В свободное время, которого нет, я занимаюсь путешествиями. Я не знаю, когда я уже был в отпуске, и не помню этого, потому что мы учёные и мы всегда в процессе, мы в науке. Мы открыли новый механизм возобновления нейронов в нашей нервной системе. Этот механизм можно применять для лечения патологических состояний организма человека, в том числе для лечения сложных заболеваний, пока ещё неизлечимых, типа болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, — отметил исследователь.

Церемонию награждения можно посмотреть на сайте Лайфа.