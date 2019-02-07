Автомобиль главы Мурманской области попал в аварию

Автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун попал в ДТП в центре Мурманска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
— В Мурманске на улице Книповича в результате лёгкого касательного столкновения получил незначительные повреждения служебный автомобиль губернатора Мурманской области, — говорится в сообщении.
Как отмечается, Ковтун в момент ДТП не было в машине. В результате инцидента никто не пострадал. Это был автомобиль марки BMW.
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