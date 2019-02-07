Посольство РФ назвало вбросом спецслужб данные о "третьем отравителе" в Солсбери

В дипмиссии полагают, что это "информационный вброс" для того, чтобы и дальше бездоказательно обвинять Россию в применении химического оружия.

В Посольстве РФ в Лондоне опровергли сообщения о третьем участнике инцидента в Солсбери, назвав их "вбросом британских спецслужб". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь дипмиссии.

— Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль на плаву за счёт дозированных утечек со ссылками на "информированные источники", — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что подобные "утечки" позволяют Лондону отвлекать население "от проблем с Brexit" и утверждать о применении Россией химического оружия, не предъявляя никаких доказательств.

Как писал ранее Лайф, газета Daily Telegraph, со ссылкой на неназванные источники, заявила, что существует третий участник инцидента в Солсбери — некий гражданин РФ по имени Сергей Федотов.

Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года.