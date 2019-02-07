Сценарист фильма "Афоня" отсудил у "Ленфильма" более 2 млн рублей

Александр Бородянский требовал взыскания с киностудии денег "за неисполнение договорных обязательств".

Сценарист фильма "Афоня" Александр Бородянский отсудил у киностудии "Ленфильм" 2,2 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте "Электронное правосудие".

Как отмечается, Бородянский требовал взыскания с киностудии средств "за неисполнение договорных обязательств". Он участвовал в создании фильма "Три дня до весны", рассказывающем о первой блокадной зиме и подвигах людей, защищавших город. Сообщается, что киностудия завершила работу над картиной в январе 2017 года.

Александр Бородянский — известный российский кинодраматург, на счету которого более 30 художественных фильмов. Его самые известные киноленты — "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина и "Афоня" Георгия Данелии.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Фонд кино подал на создателя "Смешариков" иск на 30 миллионов рублей.