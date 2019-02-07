В Пятигорске пьяный водитель протаранил машину ДПС и сбил полицейского — видео

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В Пятигорске пьяный водитель протаранил машину ДПС и сбил полицейского — видео

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Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, хотел скрыться от правоохранителей, которые пытались его остановить.

В Пятигорске пьяный водитель протаранил служебный автомобиль ДПС, сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Об этом сообщил официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации.

Оказалось, что за рулём автомобиля находился 42-летний местный житель, ранее лишённый прав за вождение в нетрезвом виде. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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