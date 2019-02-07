В Пятигорске пьяный водитель протаранил машину ДПС и сбил полицейского — видео

В Пятигорске пьяный водитель протаранил служебный автомобиль ДПС, сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Об этом сообщил официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации.
В Пятигорске инспекторы ДПС попытались остановить «Мерседес», но водитель протаранил служебный автомобиль, наехал на сотрудника и стал скрываться.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 февраля 2019 г.
В ходе погони задержали 42-летнего нарушителя, лишенного прав за пьяное вождение. Следователи выясняют обстоятельства происшествия pic.twitter.com/Ul8Ad4G6Kz
Оказалось, что за рулём автомобиля находился 42-летний местный житель, ранее лишённый прав за вождение в нетрезвом виде. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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