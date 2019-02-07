До +5°C. В Москве на следующей неделе запахнет весной

Уже к среде дневная температура будет на 10 градусов выше нормы, прогнозируют синоптики.

Весеннее тепло заглянет в столичный регион на следующей неделе. В некоторых районах в среду и четверг столбик термометра поднимется до отметки в +5°C. Об этом Лайфу рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Мы прогнозируем, что начиная с понедельника температура днём уже будет около нулевых значений, во вторник превысит нулевую отметку и будет в диапазоне от +2 до +3 градусов. В среду ожидаем +4, а, может быть, и даже +5 градусов, — сообщил Лайфу Вильфанд. — Это действительно будет очень высокая температура, на 10 градусов выше нормы.

А вот до ближайших выходных в Москве и области сохранится небольшой минус. В субботу, 9 февраля, в регионе небольшой снег. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от нуля до минус пяти, ночью по области похолодает до минус восьми. В воскресенье, 10 февраля, в Москве от –1 до –3, в области до –6 градусов. Гололедица, постоянная характеристика сезона, по-прежнему остаётся актуальной.